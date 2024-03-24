Попов Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти30.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Попов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пигарёва-Попова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Ильич
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Рождение ребёнка
03.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Смерть
30.07.1942