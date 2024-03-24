Попов Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пигарёва-Попова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Ильич

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Рождение ребёнка
03.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Смерть
30.07.1942

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