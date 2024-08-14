Молчина (Бубнова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчина (Бубнова) Любовь Александровна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бубнов Александр Денисович

Мать: Бубнова Евгения Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.11.1911 ст.

Муж: Молчин Никандр Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.

Сын: Молчин Николай Никандрович

Отец ребёнка: Молчин Никандр Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1917 ст.

Дочь: Молчина Анфиса Никандровна

Отец ребёнка: Молчин Никандр Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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