Молчина (Бубнова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
06.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.
Сын: Молчин Николай Никандрович
Отец ребёнка: Молчин Никандр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1917 ст.
Дочь: Молчина Анфиса Никандровна
Отец ребёнка: Молчин Никандр Сергеевич
Смерть
Неизвестно