Мухин Трофим Ларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Посохина Наталья Трофимова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нечаев (мухин) Яков Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Евдокия Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Смерть
Неизвестно