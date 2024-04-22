Митрофан Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Прокофий Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Место жительства
Неизвестно
РС 1811 Волчья Дубрава переведен из Хотетова в 1807
Смерть
Неизвестно