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Митрофан Григорьев

Место рождения

Хотетово, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотетово, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Козин Конон Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Прокофий Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Константин Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1811 Волчья Дубрава переведен из Хотетова в 1807
Смерть
Неизвестно
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