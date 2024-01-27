Shubin (Vidinoff) Sarah Sasha William Vasillievna
Место рожденияKars, Turkey/Russia
Дата рождения04.05.1897
Дата смерти30.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897
Kars, Turkey/Russia
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Galitzen Vera
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Рождение ребёнка
17.06.1918
Дочь: Anna Andrevna
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Katherine Andrew
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Рождение ребёнка
1928
Сын: Shubin Andrew Andrew
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Los Angeles, Los Angeles, CA., USA
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Shubin William
Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1940
Смерть
30.06.1985
Los Angeles County, California, USA