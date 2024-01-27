Shubin (Vidinoff) Sarah Sasha William Vasillievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shubin (Vidinoff) Sarah Sasha William Vasillievna

Место рождения

Kars, Turkey/Russia

Дата рождения

04.05.1897

Дата смерти

30.06.1985

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

1913 г.р.
1918 г.р.
1922 г.р.
1928 г.р.
Около 1930 г.р.
Около 1932 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897

Отец: Vidinoff Vasili Zacharevich

Мать: Vidinoff Tanya Tamara J

Kars, Turkey/Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Galitzen Vera

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
17.06.1918

Дочь: Anna Andrevna

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Katherine Andrew

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
1928

Сын: Shubin Andrew Andrew

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Shubin John Andrew Coe

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Los Angeles, Los Angeles, CA., USA
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Shubin William

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shubin Andrew Ivanovich

Смерть
30.06.1985
Los Angeles County, California, USA
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