Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти25.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1898
Рождение ребёнка
29.08.1899
Сын: Чалов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чалова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Чалова Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1911
Дочь: Чалова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич