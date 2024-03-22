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Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

25.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалов Яков Васильевич

Смерть
25.01.1898
Рождение ребёнка
29.08.1899

Сын: Чалов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чалов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Чалов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чалова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Чалова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Чалова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Чалов Яков Васильевич

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