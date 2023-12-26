Жгун (Киселёва) Кристина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.
Дочь: Жгун Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Иванович
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно