Жгун (Киселёва) Кристина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Киселёва) Кристина Яковлевна

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

23.07.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.

Отец: Киселёв Яков Иванович

Мать: Киселёва Екатерина Мартыновна

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Жгун Дмитрий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.

Дочь: Жгун Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Жгун Дмитрий Иванович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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