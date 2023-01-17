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Семенюк Фадей Иеронович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Семенюк Иерон Федорович

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
07.05.1922

Жена: Семенюк Екатерина Семеновна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 50 лет, 2 брак | Невесте 43 года, 2 брак
Рождение ребёнка
05.07.1923

Сын: Семенюк Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Семенюк Екатерина Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.1926

Дочь: Семенюк Серафима Фадеевна

Мать ребёнка: Семенюк Екатерина Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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