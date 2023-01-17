Семенюк Фадей Иеронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: Семенюк Иерон Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1922
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 50 лет, 2 брак | Невесте 43 года, 2 брак
Рождение ребёнка
05.07.1923
Мать ребёнка: Семенюк Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
23.01.1926
Дочь: Семенюк Серафима Фадеевна
Мать ребёнка: Семенюк Екатерина Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно