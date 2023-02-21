Семенюк (не известно) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1922

Муж: Семенюк Фадей Иеронович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 50 лет, 2 брак | Невесте 43 года, 2 брак
Рождение ребёнка
05.07.1923

Сын: Семенюк Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иеронович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.1926

Дочь: Семенюк Серафима Фадеевна

Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иеронович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Стародубцы, гмина сельская Городец, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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