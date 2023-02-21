Семенюк (не известно) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1922
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 50 лет, 2 брак | Невесте 43 года, 2 брак
Рождение ребёнка
05.07.1923
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иеронович
Рождение ребёнка
23.01.1926
Дочь: Семенюк Серафима Фадеевна
Отец ребёнка: Семенюк Фадей Иеронович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Стародубцы, гмина сельская Городец, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно