Кормильцена Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Наташа Николаевна
Отец ребёнка: Кормильцен Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кормильцен Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Кормильцен Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Кормильцен Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кормильцен Николай