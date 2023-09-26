Кормильцена Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормильцена Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Наташа Николаевна

Отец ребёнка: Кормильцен Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кормильцен Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Кормильцен Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Кормильцен Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормильцен Николай

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