Грищенко Василий Василиев
Место рожденияДроздовица, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1890
Рождение ребёнка
29.11.1891
Дочь: (Грищенко) Варвара Василиева
Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1892
Дочь: (Грищенко) Анастасия Василиева
Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1895
Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно