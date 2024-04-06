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Грищенко Василий Василиев

Место рождения

Дроздовица, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1890

Жена: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
29.11.1891

Дочь: (Грищенко) Варвара Василиева

Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
22.12.1892

Дочь: (Грищенко) Анастасия Василиева

Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова

Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Грищенко Федор Василиев

Мать ребёнка: Бизуля (Руденок) Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно

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