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Николай Алексеевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.12.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1753

Отец: Алексей Матвеевич

Мать: Мария Алексеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
20.12.1753
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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