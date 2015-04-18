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Иващенко Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко Григорий

Мать: Иващенко Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Путилина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1950

Сын: Иващенко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1952

Сын: Иващенко Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1956

Дочь: Галанина Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно
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