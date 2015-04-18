Иващенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иващенко Григорий
Мать: Иващенко Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Путилина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1950
Сын: Иващенко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1952
Сын: Иващенко Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1956
Дочь: Галанина Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Иващенко Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно