Воинова (Курбатова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 или 1840
Дата смерти12.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1853
Рождение ребёнка
26.12.1855
Дочь: Воинова Анисия Несторовна
Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1857
Дочь: Воинова София Несторовна
Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1862
Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1865
Сын: Воинов Дмитрий Несторович
Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Воинов Василий Несторович
Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович
Смерть
12.08.1871