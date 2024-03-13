Воинова (Курбатова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинова (Курбатова) Мария Сергеевна

Воинова (Курбатова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 или 1840

Дата смерти

12.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 или 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1853

Муж: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1855

Дочь: Воинова Анисия Несторовна

Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Дочь: Воинова София Несторовна

Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1862

Сын: Воинов Иван Несторович

Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1865

Сын: Воинов Дмитрий Несторович

Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Воинов Василий Несторович

Отец ребёнка: Воинов Нестор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close