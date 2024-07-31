Афонина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти14.06.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1861
Муж: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
26.11.1861
Дочь: (Афонина) Анна
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: (Афонина) Татьяна
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
16.10.1865
Дочь: (Афонина) Прасковья
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
15.07.1868
Дочь: Секатуева (Афонина) Мария
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
24.04.1871
Дочь: (Афонина) Евдокия
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
08.08.1873
Дочь: (Афонина) Наталья
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
05.02.1876
Дочь: (Афонина) Анна
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Афонин Семен
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
02.04.1882
Дочь: (Афонина) Александра
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Афонина) Анастасия
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Афонина) Прасковья
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Рождение ребёнка
23.07.1887
Сын: Афонин Борис
Отец ребёнка: Афонин Алексей
Смерть
14.06.1907