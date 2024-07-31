Афонина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

14.06.1907

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1861

Муж: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
26.11.1861

Дочь: (Афонина) Анна

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: (Афонина) Татьяна

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
16.10.1865

Дочь: (Афонина) Прасковья

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
15.07.1868

Дочь: Секатуева (Афонина) Мария

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
24.04.1871

Дочь: (Афонина) Евдокия

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
08.08.1873

Дочь: (Афонина) Наталья

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
05.02.1876

Дочь: (Афонина) Анна

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Афонин Семен

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
02.04.1882

Дочь: (Афонина) Александра

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Афонина) Анастасия

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Афонина) Прасковья

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Афонин Борис

Отец ребёнка: Афонин Алексей

Смерть
14.06.1907

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