Родионов Сергей Федорович 05.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионов Сергей Федорович

Место рождения

Россия, Рязанская область, Михайловский район, д. Ржевка

Дата рождения

05.07.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929

Отец: Родионов Федор Дмитриевич

Мать: Родионова Татьяна Тимофеевна

Россия, Рязанская область, Михайловский район, д. Ржевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова (Денисова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1965

Дочь: Халтурина (Родионова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна

Монголия, г. Дархан

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