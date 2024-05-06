Родионов Сергей Федорович
Место рожденияРоссия, Рязанская область, Михайловский район, д. Ржевка
Дата рождения05.07.1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929
Россия, Рязанская область, Михайловский район, д. Ржевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова (Денисова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1965
Дочь: Халтурина (Родионова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Трунова (Родионова) Тамара Александровна
Монголия, г. Дархан