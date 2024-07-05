Савенков Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1904
Дата смерти01.02.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1904
Отец: Савинков Иван Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенкова Ирина
Рождение ребёнка
28.10.1950
Сын: Савенков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Савенкова Ирина
Смерть
01.02.1967
Серпухов, Серпухов, Московская область
Занарское кладбище г. Серпухов Кладбище: Занарское Дата захоронения: 01.01.2000 Способ погребения умершего: Гроб Тип погребения: В землю Место захоронения и карта с местом погребения: Кладбище: Зана... Показать все