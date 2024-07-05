Савенков Николай Иванов 21.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1904

Дата смерти

01.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1904

Отец: Савинков Иван Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Ирина

Рождение ребёнка
28.10.1950

Сын: Савенков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Савенкова Ирина

Смерть
01.02.1967
Серпухов, Серпухов, Московская область
Занарское кладбище г. Серпухов Кладбище: Занарское Дата захоронения: 01.01.2000 Способ погребения умершего: Гроб Тип погребения: В землю Место захоронения и карта с местом погребения: Кладбище: Зана... Показать все

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