Баринова Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Баринова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Баринов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Баринов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Баринова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Баринова Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баринов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1919
Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно