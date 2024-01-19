Баринова Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаринова Наталия Александровна

Баринова Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Баринова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Баринов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Баринов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Баринова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Починок, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Баринова Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Баринов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
02.07.1919

Сын: Баринов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Михайлович

Починок, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close