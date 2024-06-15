Андрей Петров 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Петров

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: Авдотья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова (Емельянова)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Потап Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1773

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1775

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1778

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1781

Дочь: Маланья Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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