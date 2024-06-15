Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Потап Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)
Рождение ребёнка
21.05.1773
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)
Рождение ребёнка
03.02.1775
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)
Рождение ребёнка
05.02.1778
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)
Рождение ребёнка
31.12.1781
Дочь: Маланья Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степанова (Емельянова)
Смерть
Неизвестно