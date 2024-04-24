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Семанов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Осередок, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

15.10.1912 ст.

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912 ст.

Отец: Семанов Дмитрий-2 Егорович

Мать: Семанова (Чертова) Фекла Михайловна

Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
№ 32 о рождении 15 октября 1912 года сына Андрея у крестьянина деревни Рындаловской Димитрия Егоровича Семанова и законной жены его Феклы Михайловны, оба православного вероисповедания. Крещен 16 октяб... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | АНО «Северный край» | ист. 1770

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