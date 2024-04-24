Семанов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1912 ст.
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912 ст.
№ 32 о рождении 15 октября 1912 года сына Андрея у крестьянина деревни Рындаловской Димитрия Егоровича Семанова и законной жены его Феклы Михайловны, оба православного вероисповедания. Крещен 16 октяб... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | АНО «Северный край» | ист. 1770