Недельнюк Мария Минина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1912
Сын: Недельнюк Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Недельнюк Лаврентий Сергеевич
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно