Недельнюк Мария Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недельнюк Мария Минина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недельнюк Лаврентий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Недельнюк Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Недельнюк Лаврентий Сергеевич

Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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