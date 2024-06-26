Громоздёнкова Любовь Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громоздёнкова Любовь Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громозденков Арсений

Мать: Громозденкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лядухина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Лядухин Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядухин Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
21.08.1977

Дочь: Лядухина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Лядухин Анатолий Владимирович

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