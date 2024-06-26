Громоздёнкова Любовь Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громозденков Арсений
Мать: Громозденкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лядухина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Лядухин Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1977
Дочь: Лядухина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Лядухин Анатолий Владимирович