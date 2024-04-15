Чичикало Иван Павлович
Место рожденияУкраина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Дата рождения31.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.03.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
31.03.1875 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76P-4?i=743&cc=3511744
Восприемник
04.08.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Лукьянович Бугаец
Смерть
Неизвестно