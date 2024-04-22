Каликин Евстафий Парамонович
Место рождения
Дата рождения19.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870
Крещение
27.09.1870
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфимий Никольский, и.д. псаломщика Пётр Метропольский. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Сергей Иванович... Показать все
Смерть
Неизвестно