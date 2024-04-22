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Каликин Евстафий Парамонович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870

Отец: Каликин Парамон Иванович

Мать: Каликина Гликерия Пименовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
27.09.1870
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение приходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Евфимий Никольский, и.д. псаломщика Пётр Метропольский. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Сергей Иванович... Показать все
Смерть
Неизвестно
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