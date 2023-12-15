Коротаев Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937
Отец: Коротаев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротаева (Филичева) Лидия Ивановна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно