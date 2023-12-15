Коротаев Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаев Анатолий Васильевич

Коротаев Анатолий Васильевич

Место рождения

Бурмакино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937

Отец: Коротаев Василий

Мать: не указана

Бурмакино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Филичева) Лидия Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.