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Тилль Иосиф Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1874

Дата смерти

17.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1874

Отец: Тилль Антон Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1911

Дочь: Трищенкова (Тилль) Людмила Иосифовна

Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Горелышева (Тилль) Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тилль Филипп Иосифович

Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна

Смерть
17.10.1938

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