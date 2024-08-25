Тилль Иосиф Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1874
Дата смерти17.10.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1874
Отец: Тилль Антон Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1911
Дочь: Трищенкова (Тилль) Людмила Иосифовна
Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Горелышева (Тилль) Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Тилль (Дубянская) Елизавета Яковлевна
Смерть
17.10.1938