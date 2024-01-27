Феодосья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Около 1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Смирнов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Смирнов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Самарина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Портнова Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Юнкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Смерть
Около 1893
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