Феодосья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Смирнов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Самарина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Портнова Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Юнкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Смерть
Около 1893