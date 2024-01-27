Bolderoff Болдырев Фома
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1736
Сын: Bolderoff Болдырев Карп Фомин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно