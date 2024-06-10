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Потейко Леон

Место рождения

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Потейко Pateyko Иван Леонов Jan Leona Syn

Мать ребёнка: ?

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Потейко Самуэль Леонов

Мать ребёнка: ?

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Потейко Яким Леонов

Мать ребёнка: ?

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Потейко (Потейко) Анна Леонова

Мать ребёнка: ?

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потейко Симон Леонов

Мать ребёнка: ?

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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