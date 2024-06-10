? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Потейко Pateyko Иван Леонов Jan Leona Syn

Отец ребёнка: Потейко Леон

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Потейко Самуэль Леонов

Отец ребёнка: Потейко Леон

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Потейко Яким Леонов

Отец ребёнка: Потейко Леон

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Потейко (Потейко) Анна Леонова

Отец ребёнка: Потейко Леон

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потейко Симон Леонов

Отец ребёнка: Потейко Леон

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.