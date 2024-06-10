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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Потейко Pateyko Иван Леонов Jan Leona Syn
Отец ребёнка: Потейко Леон
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Потейко Леон
Рождение ребёнка
1770
Сын: Потейко Яким Леонов
Отец ребёнка: Потейко Леон
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Потейко (Потейко) Анна Леонова
Отец ребёнка: Потейко Леон
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потейко Симон Леонов
Отец ребёнка: Потейко Леон