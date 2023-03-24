Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сухоставская) Раиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сухоставская) Раиса Леонтьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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