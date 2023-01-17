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Пашкова Марфа Андреевна

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Место рождения

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пашкова Ненила Петровна

Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич

Саловка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пашков Козма Петрович

Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Пашкова Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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