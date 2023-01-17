Пашкова Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пашкова Ненила Петровна
Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Пашкова Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Пашков Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно