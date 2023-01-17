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Старкова Зиновия Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Старков Афанасий Гавриилович

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Старков Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фекла Гаврииловна

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Гавриил Вавилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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