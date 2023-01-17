Акилина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Дочь: Устиния Семёновна
Отец ребёнка: Семён Исаевич
Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Исаевич
Смерть
Неизвестно