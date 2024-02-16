Василиса Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Панкратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: АНТОН Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Михайла Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Матвей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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