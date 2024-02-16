Василиса Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: АНТОН Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Михайла Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Матвей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно