Железнова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнова Мария Степановна

Железнова Мария Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1939

Дата смерти

25.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1963

Сын: Железнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Железнов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1968

Сын: Железнов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Железнов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Николай Алексеевич

Смерть
25.07.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close