Железнова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1939
Дата смерти25.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1963
Сын: Железнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Железнов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1968
Сын: Железнов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Железнов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2011