Железнов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1940

Дата смерти

04.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940

Отец: не указан

Мать: Железнова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1963

Сын: Железнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Железнова Мария Степановна

Рождение ребёнка
30.01.1968

Сын: Железнов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Железнова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Мария Степановна

Смерть
04.09.1991
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