Железнов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1940
Дата смерти04.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940
Рождение ребёнка
11.09.1963
Сын: Железнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Железнова Мария Степановна
Рождение ребёнка
30.01.1968
Сын: Железнов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Железнова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1991