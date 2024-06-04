Авдонькин Иван Янов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1899
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1900
Сын: Авдонькин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Авдонькина (Безчастнова) Параскева Михайловна
Смерть
После 1900