Авдонькин Иван Янов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонькин Иван Янов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Авдонькина (Безчастнова) Параскева Михайловна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Авдонькин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Авдонькина (Безчастнова) Параскева Михайловна

Смерть
После 1900

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