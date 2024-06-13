Юдчиц Вера Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Юдчиц Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Юдчиц Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юдчиц Парфений Никифорович
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Юдчиц Венедикт Никифорович
Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович
Смерть
Неизвестно