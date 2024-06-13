Юдчиц Вера Максимовна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдчиц Вера Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Юдчиц Яков Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юдчиц Роман Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Юдчиц Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Юдчиц Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Юдчиц Иван Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Юдчиц Наум Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Юдчиц Парфений Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Юдчиц Венедикт Никифорович

Отец ребёнка: Юдчиц Никифор Якимович

Смерть
Неизвестно

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