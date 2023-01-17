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Новиков Василий Илларионович

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Место рождения

Новоселки, Кировский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.02.1919

Дата смерти

30.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Около 1923 г.р.
1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919

Отец: Новиков Илларион Ильич

Мать: Новикова Евдокия Семеновна

Новоселки, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария Михайловна

Смерть
30.12.1984
Москва, город федерального значения Москва
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