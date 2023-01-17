Новиков Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения17.02.1919
Дата смерти30.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919
Отец: Новиков Илларион Ильич
Рождение ребёнка
30.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1984
Москва, город федерального значения Москва