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Сорокина Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Сорокина) Прасковья

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Сорокина) Степанида

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сорокинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ

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