Сорокина Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Сорокина) Прасковья
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Сорокина) Степанида
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сорокинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ