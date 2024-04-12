Мозжерин Филипп Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Мозжерин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Мозжерина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мозжерина Фекла Филиппович
Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно