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Мозжерин Филипп Герасимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Мозжерин Герасим Никифорович

Мать: Мозжерина Пелагея Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Мозжерин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Мозжерина Анна Филипповна

Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мозжерина Фекла Филиппович

Мать ребёнка: Мозжерина -- Анастасия Власовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина -- Анастасия Власовна

Смерть
Неизвестно
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