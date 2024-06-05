Губарь Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарь Лаврентий

Губарь Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских (Губарь) Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васюкова (Губарь) Валентина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Владимир Лаврентьевич

Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.