Губарь Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских (Губарь) Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васюкова (Губарь) Валентина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Владимир Лаврентьевич
Мать ребёнка: Губарь (Прокофьева) Надежда Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно