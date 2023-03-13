Шаманина (Спицына) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Спицынъ Андрей
Мать: Спицина Анна
Бракосочетание
28.01.1812
Муж: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.02.1813
Дочь: Шаманина Авдотья
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.10.1817
Дочь: Шаманина Їустинія
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шаманинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шаманинъ Андрей
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.10.1835
Сын: Шаманинъ Карпъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ