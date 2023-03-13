Шаманина (Спицына) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Спицына) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Спицынъ Андрей

Мать: Спицина Анна

Бракосочетание
28.01.1812

Муж: Шаманинъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.02.1813

Дочь: Шаманина Авдотья

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1817

Дочь: Шаманина Їустинія

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаманинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шаманинъ Андрей

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1835

Сын: Шаманинъ Карпъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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