Сёменов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёменов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Лариса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Клим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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