Сёменов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Лариса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно