Пумалайнен (Райккерус) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПумалайнен (Райккерус) Анна Адамовна

Пумалайнен (Райккерус) Анна Адамовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.08.1909

Муж: Пумалайнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: (Пумалайнен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Пумалайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: (Пумалайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.12.1921

Сын: Пумалайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.