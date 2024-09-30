Пумалайнен (Райккерус) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.08.1909
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: (Пумалайнен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Пумалайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.04.1915
Дочь: (Пумалайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.12.1921
Сын: Пумалайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно