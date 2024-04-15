Коростелева Василиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.09.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Осипович Чайко
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно