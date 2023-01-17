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Шилова Мавра Федоровна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1716

Дата смерти

08.11.1802

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шилов Моисей Родионович

Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Фекла Родионовна

Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Шилов Леонтий Родионович

Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагия Родионовна

Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Родион Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.11.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.11.1802
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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