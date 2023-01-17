Шилова Мавра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти08.11.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Фекла Родионовна
Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагия Родионовна
Отец ребёнка: Шилов Родион Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.11.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.11.1802