Ракитина Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно