Ракитина Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ракитин Игнатий Карпович

Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ракитин Никифор Карпович

Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ракитин Иван Карпович

Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ракитин Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Ракитин Карп Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Карп Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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