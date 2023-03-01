Евдокия Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Яким Михайлов

Мать: Меланья Иванова

ИВ-1741 Евдокия того же=1741 ИВ-1742 Евдокия того же=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 4=1740 ИВ-1745 Евдокии нет ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747-1760 Евдокия 4=1740
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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